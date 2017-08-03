Домашний арест не помешал оренбургскому министру спорта спасти тонувшую девушку

По словам адвоката чиновника, он поступил правильно, даже если и мог нарушить судебный запрет.

Глава Минспорта Оренбургской области Олег Пивунов, который в настоящий момент находится под домашним арестом, смог спасти тонувшую в реке девушку во время прогулки.

Как рассказала адвокат Пивунова, её подзащитный не нарушал меры пресечения, так как ему разрешено гулять в 50 метрах от дома, который находится на берегу реки.

Напомним, что министра спорта Оренбургской области обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, он вынуждал местный баскетбольный клуб арендовать квартиру для его сына.