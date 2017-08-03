Кроссовки премьера Албании сорвали церемонию фотографирования с Пенсом

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Кроссовки премьера Албании сорвали церемонию фотографирования с Пенсом

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Нарушившего дресс-код политика не оказалось на групповом фото с участниками на саммите Американско-Адриатической хартии в Черногории.

Премьер-министр Албании Эди Рама не был допущен до церемонии фотографирования с участниками саммита в Черногории, поскольку для посещения официального мероприятия он выбрал свои любимые белые кроссовки, передаёт телеканал RTCG.

<p>Фото: © cdm.me</p>

И действительно, на официальной фотографии, опубликованной на сайте Американско-Адриатической хартии, помимо вице-президента США Майкла Пенса стоят премьеры Боснии и Герцеговины, Косова, Македонии, Сербии, Словении, Хорватии и Черногории. А вот представитель Албании в лице Эди Рамы на групповом фото отсутствует.

<p>Фото: © cdm.me</p>

Отметим, официальные органы Тираны пока ещё не прокомментировали ситуацию с кроссовками премьера.

<p>Фото: © Facebook.com<a href="https://business.facebook.com/pg/edirama.al/photos/?ref=page_internal" target="_blank">/edirama</a></p>

К слову, господин Рама уже неоднократно появлялся в спортивной обуви на переговорах даже самого высокого уровня. В частности, он не отказался от любимых кроссовок на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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