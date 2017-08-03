В США из-за вони в самолёте 25 пассажирам потребовалась помощь медиков

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В США из-за вони в самолёте 25 пассажирам потребовалась помощь медиков

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Фото: © REUTERS/Benoit Tessier

Ещё пятерых пассажиров доставили в медучреждение, данных об их состоянии пока нет.

Пассажирский самолёт, который направлялся из Калифорнии во Флориду, экстренно сел в Оклахома-Сити. Как сообщает Metro, причиной стал неприятный запах, который распространился по салону.

В итоге из-за вони пассажиры почувствовали недомогание. После того как лайнер совершил аварийную посадку, на взлётно-посадочную полосу прибыло восемь машин скорой помощи. 25 пассажирам потребовалась помощь медиков, причём пятерых пришлось госпитализировать.

Изначально предполагалось, что запах возник в кабине пилотов, однако позже установили, что он исходит из хвостовой части. При этом природа вони пока не известна.

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