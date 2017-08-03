"Синий зуб" на проспекте Вернадского в Москве достроят в 2021 году

Сообщается, что в здании должны разместиться учебно-деловой центр, гостиница "Зенит", а также парковка.

Строительство комплекса зданий Российской академии народного хозяйства и государственной службы, который в народе называют "Синим зубом", или "Стекляшкой", закончат в 2021 году. Как сообщили в пресс-службе столичного мэра, высотку на проспекте Вернадского достроят за счёт средств федерального бюджета.

Отметим, что в здании должны разместиться учебно-деловой центр, гостиница "Зенит", а также парковка.

Напомним, "Синий зуб" начали строить ещё в 1992 году и планировали ввести в эксплуатацию к 1995-му. Однако работы были завершены лишь на 80 процентов. В 2015 году здание передали РАНХиГС.