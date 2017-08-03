Сразу 23 песни Linkin Park попали в чарт Billboard, побив рекорд Дэвида Боуи

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Сразу 23 песни Linkin Park попали в чарт Billboard, побив рекорд Дэвида Боуи

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Фото: © REUTERS/Steve Marcus

Альбомы рокеров после гибели фронтмена Честера Беннингтона возглавили рейтинги Top Rock Albums и Hard Rock Albums.

Американская рок-группа Linkin Park стала рекордсменом Billboard. Сразу 23 песни рокеров после гибели солиста Честера Беннингтона попали в еженедельный чарт Hot Rock Songs. До этого лидерство удерживал Дэвид Боуи с 21 треком.

Визитная карточка Linkin Park — песня Numb — заняла второе место в рейтинге, переместившись туда с шестой строчки. Кроме того, в пятёрку лучших вошли композиции In The End и Heavy.

Также альбомы группы возглавили рейтинги Top Rock Albums и Hard Rock Albums.

Напомним, что фронтмен Linkin Park покончил жизнь самоубийством в своём доме в штате Калифорния. Похороны певца состоялись на прошлой неделе и прошли в закрытом режиме.

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