С начала года Крым посетили около 3 млн туристов

Почти половина из них (46%) провела отпуск на южном побережье полуострова, также в числе популярных мест отдыха значатся западное и восточное побережье и Крымское предгорье.

С января по июль Крым посетили 2,8 млн человек, средняя загрузка санаториев и отелей в июле составила 64,4%. Об этом сообщили в региональном Министерстве курортов и туризма.

Отмечается, что 48% отдыхающих добирались до полуострова на самолёте, 47% — через паромную переправу и только 5% — на автомобилях через пункты пропуска Армянск и Чонгар.

Напомним, по данным за июнь, более 85% туристов остаются довольны отдыхом в Крыму. По итогам отпуска многие отдыхающие хотят снова вернуться на полуостров.