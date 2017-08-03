С начала года Крым посетили около 3 млн туристов

Читайте также

С начала года Крым посетили около 3 млн туристов

7

Фото:© РИА Новости/Сергей Мальгавко

Почти половина из них (46%) провела отпуск на южном побережье полуострова, также в числе популярных мест отдыха значатся западное и восточное побережье и Крымское предгорье.

С января по июль Крым посетили 2,8 млн человек, средняя загрузка санаториев и отелей в июле составила 64,4%. Об этом сообщили в региональном Министерстве курортов и туризма.

Отмечается, что 48% отдыхающих добирались до полуострова на самолёте, 47% — через паромную переправу и только 5% — на автомобилях через пункты пропуска Армянск и Чонгар.

Напомним, по данным за июнь, более 85% туристов остаются довольны отдыхом в Крыму. По итогам отпуска многие отдыхающие хотят снова вернуться на полуостров.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!