Избивший журналиста НТВ "десантник" отправлен за решётку на пять суток

И сам агрессивный мужчина, и его защитник твердят, что тот раскаялся в своём поступке и просит прощения у репортёра.

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес первый вердикт "десантнику", который накануне в Москве на День ВДВ в прямом эфире ударил по лицу журналиста НТВ. Судья решила, что Александр Орлов должен пробыть за решёткой пять суток. Однако речь идёт об ответственности не за удар журналиста, а за неповиновение полиции при задержании. Основные разбирательства — уже по возбуждённому уголовному, а не административному делу — ещё впереди.

В ходе основной части заседания, длившейся всего около 15 минут, мужчина жаловался, что плохо себя чувствует — вчера он был сильно пьян. Также, по словам Орлова, который, к слову, оказался далеко не десантником, у него есть целый букет хронических заболеваний и за него волнуются родители.

Напомним, корреспондент НТВ Никита Развозжаев в прямом эфире рассказывал о традиции отмечания Дня ВДВ. Вдруг в кадр вошёл пьяный мужчина и начал нецензурно выражаться. Репортёр попросил его не мешать работе, а тот ударил его за это в лицо. Эфир пришлось срочно прервать, а нападавший ретировался. Впрочем, его быстро задержали.