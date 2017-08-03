Трамп попросил президента Мексики не говорить прессе об отказе платить за стену

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Трамп попросил президента Мексики не говорить прессе об отказе платить за стену

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

Пресс-служба Белого дома от официальных комментариев по этому поводу отказалась.

В распоряжении американского издания The Washington Post оказалась расшифровка телефонного разговора президента США Дональда Трампа со своим мексиканским коллегой Энрике Пенья Ньето.

В ходе разговора Трамп несколько раз попросил Пенья Ньето не придавать огласке отказ платить за возведение стены на границе, так как деньги, по словам американского лидера, как-нибудь бы нашлись.

— Вам нельзя говорить это прессе, — несколько раз повторил Трамп. — Если вы намерены говорить, что Мексика не станет платить за стену, тогда я не хочу больше видеться с вами, ребята, потому что я не могу жить с этим, — цитирует издание слова президента США.

Нужно заметить, что этот разговор состоялся между лидерами двух стран ещё 27 января, однако его детали стали известны лишь сегодня. Примечательно, что этот разговор и его расшифровку в Белом доме комментировать отказались.

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