Нет, не в Крыму. Стало известно, где Трамп проведёт первый президентский отпуск

Ранее американский лидер в одной из своих книг яростно критиковал саму идею ухода в отпуск. Тогда президент писал, что если кому-то требуется отдыхать от работы, то он занимает не своё место.

Дональд Трамп проведёт свои первые каникулы на посту президента в гольф-клубе в Нью-Джерси. Об этом сообщает Associated Press.

President Trump to take his first extended vacation since the inauguration _ a 17-day getaway at his NJ golf club. https://t.co/MyFafqhdRL — The Associated Press (@AP) 3 августа 2017 г.

По данным агентства, отпуск политика начинается уже завтра, 4 августа. Отмечается, что решение главы государства взять короткую паузу противоречит сразу нескольким его заявлениям.

Так, президент активно критиковал своего предшественника Барака Обаму за то, что тот любит играть в гольф. При этом Трамп провёл в собственных загородных резиденциях во Флориде, Нью-Джерси и Мэриленде почти половину из своих 23 уикендов и регулярно попадал в объективы камер именно за игрой в гольф.

В июле журналисты The Huffington Post подсчитали, что губернаторы-республиканцы в этом году потратили более 400 тыс. долларов на мероприятия в гольф-клубе Трампа во Флориде.