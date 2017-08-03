BMW потратит десятки миллионов евро на обновление дизельного ПО

Крупные немецкие автоконцерны договорились обновить ПО более пяти миллионов дизельных авто, чтобы снизить объём вредных выбросов в атмосферу.

Немецкий автопроизводитель BMW намерен вложить в обновление программного обеспечения дизельных автомобилей десятки миллионов евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании.

— Ещё слишком рано говорить точно, сколько это будет стоить. Мы ожидаем, что итоговая цифра примерно составит десятки миллионов евро, — цитирует агентство представителя автоконцерна.

Обновление призвано сократить объём вредных выбросов в атмосферу. Ранее крупные немецкие автоконцерны (в их числе также Volkswagen, Daimler, Opel) договорились обновить ПО более пяти миллионов дизельных авто с двигателями экологического класса Евро-5 и частично Евро-6. В совокупности компании намерены потратить на переустановку ПО около 500 млн евро.