На Урале экс-сенатора Цыбко приговорили к девяти годам колонии

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, его взяли под стражу прямо в зале суда.

Суд города Озёрска Челябинской области приговорил экс-сенатора Константина Цыбко к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей по обвинению во взяточничестве. Как сообщили в региональном СУ СКР, его взяли под стражу в зале суда.

Отметим, что Цыбко также лишён права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на три года.

Напомним, по версии следствия, в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озёрского городского округа Челябинской области Евгения Тарасова не менее 17,5 миллиона рублей за содействие в назначении его на должность. Позже сенатор лично и через посредников получил взятку в 10 миллионов рублей от одного из местных предпринимателей за покровительство.