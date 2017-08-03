Экс-депутат Верховной рады: Порошенко готов снять трусы за американскую конфетку

По словам украинского политика Евгения Мураева, с начала кризиса в Донбассе США не оказали Киеву никакой реальной помощи: всё замирает на уровне обещаний, а руководство страны якобы не замечает этого.

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что обещания США оказать помощь Украине напоминают злую дворовую шутку "для дурачков": "Давай, попрыгай, а я тебе конфету дам".

— Нашим "лидерам" тоже предлагают попрыгать: купи уголь, купи ядерное топливо, возьми кредит, уничтожь медицину, образование, социальную защиту, промышленность, отдай землю, а тут скажи вот так, — рассуждает политик в своей статье для украинских "Вестей".

На деле, по словам Мураева, с начала украинского кризиса Вашингтон не оказал Киеву никакой помощи, ограничиваясь лишь обещаниями. Политик предлагает вспомнить, что уже несколько лет Вашингтон анонсирует поставки Украине летального вооружения, однако этого до сих пор так и не произошло.

— За него каждодневно борются украинская дипломатия, руководство страны, не считаясь вообще ни с чем: ни с жизнями людей, ни с экономическими интересами, ни с будущим страны и своих граждан. Порошенко за это явно готов не только попрыгать, но и трусы снять перед всеми. Хотя вроде бы понятно, что новое оружие — это новые жертвы и раздувание войны с новой силой, — указал он.

Напомним, ранее новый специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о поставках оружия Киеву, чтобы "помочь бороться с поддерживаемыми Россией подстрекателями".

В Кремле уже отреагировали на заявление Волкера.