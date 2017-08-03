Ассоциация европейского бизнеса высказалась против санкций в отношении России

Сегодня представители Ассоциации европейского бизнеса выступили против экономических санкций США в отношении РФ. Об этом говорится в заявлении организации.
— В ассоциации убеждены, что именно бизнес является одним из важных связующих звеньев между государствами и людьми и принципы свободной торговли не должны быть подвержены подобным ограничениям, — говорят в ассоциации.
В организации призвали чётко разделять предпринимательство и политику, чтобы одно не страдало под влиянием другого.
Напомним, что президент США Дональд Трамп одобрил новый закон, который предполагает введение дополнительных экономических ограничений в адрес России.
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