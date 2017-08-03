Министр магии из "Гарри Поттера" скончался на 92-м году жизни

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Министр магии из "Гарри Поттера" скончался на 92-м году жизни

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Роберт Харди в роли Корнелиуса Фаджа в фильме "Гарри Поттер и Орден феникса". Фото: Pottermore.com

О причине смерти 91-летнего британского актёра Роберта Харди пока не сообщается.

Актёр Роберт Харди, который сыграл роль министра магии Корнелиуса Фаджа в киносаге про Гарри Поттера, скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает Mirror.

О смерти британского артиста сообщила его семья. Однако причина кончины пока неизвестна.

Близкие Харди пояснили, что он прожил долгую жизнь и добился за это время успеха в кино, театре и на телевидении.

Для российского зрителя Харди известен по роли Корнелиуса Фаджа в экранизации серии романов о Гарри Поттере. Кроме того, он сыграл в сериале "Все существа, большие и малые".

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