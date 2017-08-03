Министр магии из "Гарри Поттера" скончался на 92-м году жизни

О причине смерти 91-летнего британского актёра Роберта Харди пока не сообщается.

Актёр Роберт Харди, который сыграл роль министра магии Корнелиуса Фаджа в киносаге про Гарри Поттера, скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает Mirror.

О смерти британского артиста сообщила его семья. Однако причина кончины пока неизвестна.

Legendary actor and Harry Potter star Robert Hardy dies aged 91https://t.co/4FlHyqYTIr pic.twitter.com/RishW7us3e — Daily Mirror (@DailyMirror) 3 августа 2017 г.

Близкие Харди пояснили, что он прожил долгую жизнь и добился за это время успеха в кино, театре и на телевидении.

Для российского зрителя Харди известен по роли Корнелиуса Фаджа в экранизации серии романов о Гарри Поттере. Кроме того, он сыграл в сериале "Все существа, большие и малые".