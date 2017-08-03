Вокзал в Уфе эвакуировали спустя три дня после получения "письма от ИГИЛ"

Послание поступило в региональную прокуратуру 29 июля. В нём злоумышленники, представившиеся террористами, угрожали совершить взрыв и требовали миллион рублей.

Несколько дней назад в прокуратуру Башкирии пришло письмо от "представителей ИГИЛ*". Сотрудники правоохранительных органов обнаружили его не сразу и передали в МВД только спустя три дня. Подробности инцидента рассказал Mash.

Автором послания значился некий Магомед. Он угрожал устроить взрыв на вокзале, но не уточнял на каком. В результате тревогу на центральном вокзале в Уфе объявили только 1 августа. Тогда из здания эвакуировали 400 человек. Поезда задержали на несколько часов, но бомбу так и не нашли.

Подробности инцидента уточняются.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.