В Ижевске пенсионерки подрались из-за бесплатной манной каши

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В Ижевске пенсионерки подрались из-за бесплатной манной каши

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По данным местных СМИ, в очередь за едой выстроилось более полутора тысяч человек.

В Ижевске гости и участники национального удмуртского праздника Выль ("Праздник нового урожая") подрались из-за бесплатной каши. Как сообщает портал Izhlife.ru, в очередь за едой выстроилось более полутора тысяч человек.

Начался праздник по традиции с освящения обрядовой каши и урожая. Однако когда еду начали раздавать желающим, пенсионерки стали толкаться, кричать и выхватывать тарелки друг у друга.

По данным местных СМИ, бесплатная еда в итоге досталась всем желающим. Сообщается также, что обошлось без травм.

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