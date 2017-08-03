Умер актёр Хайвел Беннетт, сыгравший в сериале "Доктор Кто"

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Умер актёр Хайвел Беннетт, сыгравший в сериале "Доктор Кто"

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Сегодня в Великобритании на 74-м году жизни скончался актёр Хайвел Беннетт, сыгравший одну из второстепенных ролей во втором сезоне сериала "Доктор Кто". Об этом сообщает Express.

Актёр перестал сниматься в кино ещё в 2007 году из-за ухудшения состояния здоровья. Он стал известен в 60-х годах по целому ряду ролей в кино и сериалах.

Последние годы актёр жил в прибрежном городе Дил в английском графстве Кент.

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