Умер актёр Хайвел Беннетт, сыгравший в сериале "Доктор Кто"

Сегодня в Великобритании на 74-м году жизни скончался актёр Хайвел Беннетт, сыгравший одну из второстепенных ролей во втором сезоне сериала "Доктор Кто". Об этом сообщает Express.

Hywel Bennett dead: Former EastEnders and Shelley star dies aged 73 https://t.co/m19TnT7OuO pic.twitter.com/Qjx10O61x0 — Daily Express (@Daily_Express) August 3, 2017

Актёр перестал сниматься в кино ещё в 2007 году из-за ухудшения состояния здоровья. Он стал известен в 60-х годах по целому ряду ролей в кино и сериалах.

Последние годы актёр жил в прибрежном городе Дил в английском графстве Кент.