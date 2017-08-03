СМИ сообщили, что отставка Скарамуччи может обойтись ему в $7,5 млн

Бывшему директору по коммуникациям Белого дома придётся заплатить повышенный налог от продажи своих активов.

Скорая отставка с поста директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи может обойтись ему в $7,5 млн, сообщает USA Today.

Дело в том, что за десять дней своего пребывания в должности Энтони Скарамуччи не успел получить особый сертификат, сокращающий для федеральных чиновников размер налога на продажу их активов во избежание конфликта интересов.

Без этого документа продажа доли Скарамуччи в хедж-фонде Skybridge Capital, которая оценивается в $50 млн долларов, должна облагаться налогом в размере 15%. А значит, потеря бывшего директора по коммуникациям может составить семь с половиной миллионов долларов.

Также издание отмечает, что зарплату за десять дней работы Скарамуччи так и не получил.

Ранее Лайф сообщал, администрация президента США подтвердила отставку Энтони Скарамуччи с поста директора Белого дома по коммуникациям спустя десять дней после назначения. Также сообщалось, что новый глава аппарата Белого дома уже подыскал Скарамуччи замену.