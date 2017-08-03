Учёные узнали, кем станет мужчина, впервые посмотревший порно в раннем возрасте

Психологи пришли к выводу, что чем раньше юноша впервые посмотрит порно, тем выше вероятность того, что он станет "мачо".

Американские учёные в ходе своего очередного исследования выяснили, что просмотр порно в раннем возрасте может сделать мужчину склонным к доминированию над женщинами, а если он посмотрел подобный контент в более позднем возрасте, то он, вероятнее всего, станет очень любвеобильным.

— Чем раньше юноша начинает смотреть порно, тем чаще он становится мачо, и наоборот: поздний просмотр порно чаще делает его плейбоем, — сказала исследователь Алисса Бишманн.

Кроме того, учёные пришли к выводу, что если супруги смотрят порнографию, то это верный признак того, что в скором времени их ждёт развод.

Проведённый опрос показал, что большая часть респондентов впервые посмотрели порно в 13–14 лет, а более половины из них сделали это случайно. Около 17% опрошенных признались, что посмотреть порнографию их заставили сверстники.

Как выяснилось, чем раньше человек начинает смотреть порно, тем выше вероятность того, что он превратится в "мачо".