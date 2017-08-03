В Ярославле врачей подозревают в халатности из-за смерти беременной пациентки

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В Ярославле врачей подозревают в халатности из-за смерти беременной пациентки

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Фото: ©flickr.com/Torsten Mangner

Женщина скончалась из-за острого панкреатита, который при жизни у неё не диагностировался.

В Ярославле возбудили уголовное дело после гибели 27-летней женщины, которая находилась на четвёртом месяце беременности. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, расследование ведётся по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Уточняется, что женщина скончалась из-за острого панкреатита, который при жизни у неё не диагностировался.

По данным регионального СУ СКР, месяц назад жительница Ярославля попала больницу № 9 с сильным токсикозом. Однако через несколько дней её выписали из медучреждения.

Сообщается также, что во время беременности женщина не набирала в весе, а худела — в общей сложности она потеряла 25 килограммов. Однако медики не видели в этом ничего критичного.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

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