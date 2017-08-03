Утонувший в фонтане робот-охранник из США развеял слухи о своём самоубийстве

Робот по имени Стив патрулировал один из торговых центров Вашингтона. Буквально в один из первых рабочих дней "охранник" свалился в фонтан — СМИ решили, что таким образом машина свела счёты с жизнью.

В "твиттере" американского робота-охранника Стива, ранее вышедшего из строя, появилась запись о том, что он "жив".

Как пишет портал Phys.Org, робот полтора метра высотой, по форме напоминающий яйцо, начал охранять торговый комплекс Washington Harbour в столице США всего две недели назад. Уже через несколько дней работы во время патрулирования робот случайно скатился в фонтан. Из-за габаритов "охранника" спасательная операция затянулась и перезапустить робота не удалось.

Общественность и пресса уже решили, что Стив таким образом наложил на себя руки. Однако вскоре робот сам развеял эти опасения, оставив в своём "твиттере" запись: "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены".

Сообщается, что сейчас робот находится на ремонте.