Утонувший в фонтане робот-охранник из США развеял слухи о своём самоубийстве

В "твиттере" американского робота-охранника Стива, ранее вышедшего из строя, появилась запись о том, что он "жив".
Как пишет портал Phys.Org, робот полтора метра высотой, по форме напоминающий яйцо, начал охранять торговый комплекс Washington Harbour в столице США всего две недели назад. Уже через несколько дней работы во время патрулирования робот случайно скатился в фонтан. Из-за габаритов "охранника" спасательная операция затянулась и перезапустить робота не удалось.
Общественность и пресса уже решили, что Стив таким образом наложил на себя руки. Однако вскоре робот сам развеял эти опасения, оставив в своём "твиттере" запись: "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены".
Сообщается, что сейчас робот находится на ремонте.
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