Facebook будет предлагать ссылки на проверенные источники взамен сомнительных

Представители "Фейсбука" сообщили о новых мерах по борьбе с распространением недостоверной информации. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте компании.
Facebook fight fake news with links to other angles https://t.co/Ifuj1VOvST by @joshconstine— TechCrunch (@TechCrunch) 3 августа 2017 г.
Механизм борьбы с ложными материалами будет заключаться в следующем. Если пользователь попытается посмотреть по ссылке материалы, содержащие, по мнению администрации соцсети, ложную информацию, система предложит ему ознакомиться с проверенными публикациями на ту же тему.
По данным портала TechCrunch, в ближайшие сутки новая опция будет доступна в США, Нидерландах и Германии.
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