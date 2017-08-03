Facebook будет предлагать ссылки на проверенные источники взамен сомнительных

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Facebook будет предлагать ссылки на проверенные источники взамен сомнительных

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Фото:© РИА Новости/Наталья Селиверстова

Таким образом администрация социальной сети намерена бороться с распространением ложной информации.

Представители "Фейсбука" сообщили о новых мерах по борьбе с распространением недостоверной информации. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте компании.

Механизм борьбы с ложными материалами будет заключаться в следующем. Если пользователь попытается посмотреть по ссылке материалы, содержащие, по мнению администрации соцсети, ложную информацию, система предложит ему ознакомиться с проверенными публикациями на ту же тему.

По данным портала TechCrunch, в ближайшие сутки новая опция будет доступна в США, Нидерландах и Германии.

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