Медведчук увидел в антироссийских санкциях США угрозу для Украины

По словам политика, этот закон обернётся новым витком эскалации конфликта в Донбассе и усилением внутренних противоречий.

По мнению представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука, закон о новых санкциях США направлен не против России, а против суверенитета Украины и восстановления территориальной целостности страны. Об этом говорится в блоге политика на сайте движения "Украинский выбор".

Медведчук объясняет, что из-за санкций огромные потери понесёт экономика Европы, а прежде всего ― крупнейшие энергетические компании, которые сотрудничают с Россией. Это, в свою очередь, обостряет противостояние ЕС ― США, а значит, и усилит напряжённость между Украиной и её партнёрами по "нормандскому формату" — Германией и Францией. А это уже ставит под удар реализацию главного принципа реинтеграции Донбасса — возвращения региона в состав Украины на условиях мирного урегулирования.

— Неизбежной, закономерной реакцией радикальных и маргинальных политсил на Украине на действия Вашингтона уже сегодня стала активизация "партии войны" в украинском политикуме, — считает Медведчук. — Несложно спрогнозировать, чем это обернётся для Украины: новым витком эскалации конфликта на востоке страны, усилением внутренних противоречий. Более того, это если не похоронит окончательно реинтеграцию неконтролируемых территорий Донбасса, то на долгие годы — если не на десятилетия — сделает невозможным этот процесс.

Ранее президент США Дональд Трамп посетовал, что отношения Москвы и Вашингтона оказались на опасно низком уровне. И, по его мнению, виновник этого — конгресс, который продавил принятие Штатами новых санкций против России.