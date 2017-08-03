18 метров до земли. Крупнейшую авиакатастрофу в истории предотвратили за секунды

В считаных метрах огромный авиалайнер пронёсся над рулёжной дорожкой, где стояли другие самолёты с пассажирами.

Стали известны новые подробности о ЧП с самолётом Air Canada, который в июле по ошибке начал заходить на посадку на рулёжную дорожку, где находились другие лайнеры. Как сообщает AP, в тот момент пролетел всего в 18 метрах над землёй до того, как диспетчеры приказали пилотам уходить на второй круг.

Shocking photo: Air Canada jet was thisclose to catastrophic crash at San Francisco airport https://t.co/KBv7FrEXrA — AP West Region (@APWestRegion) August 2, 2017

Как выяснили следователи, 7 июля авиалайнер компании Air Canada с двумя опытными пилотами на борту едва не врезался в другие самолёты, ожидавшие вылета из аэропорта.

По какой-то причине лётчики перепутали взлётно-посадочную полосу с рулёжной дорожкой, из-за чего едва не случилась крупнейшая авиакатастрофа в истории канадской авиации.

Ещё одним интересным фактом является то, что самолёт, который хотел сесть на рулёжную дорожку, не отражался на радарах у диспетчеров, так как работа оборудования настроена таким образом, что на экранах у них показываются лишь те самолёты, которые заходят на посадку на ВПП.