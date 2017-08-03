Суд оштрафовал главу штаба Навального на 300 тысяч рублей

Соратника оппозиционера Леонида Волкова привлекли к ответственности за повторное нарушение организации митингов.

Симоновский суд Москвы признал виновным главу штаба Алексея Навального Леонида Волкова по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций"). Сотрудника ФБК оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Отметим, в июне текущего года суд арестовал Волкова на пять суток за организацию несогласованной акции. Речь идёт о митинге, который состоялся в Москве 12 июня. Столичные власти согласовали проведение мероприятия на проспекте Академика Сахарова, однако вечером 11 июня организаторы призвали перенести акцию на Тверскую улицу.

В результате на протестный митинг на Тверской вышли четыре с половиной тысячи человек, из них более 150 были задержаны.