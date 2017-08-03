На Урале возбудили дело по факту массовой драки военных

Делопроизводство открыто сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Расследование на личный контроль взял военный прокурор Центрального военного округа.

В Свердловской области по факту массовой драки в 473-м Общевойсковом учебном центре в Камышовском районе возбуждено два уголовных дела, сообщают в Главной военной прокуратуре.

Делопроизводство открыто по статьям УК "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими..." и "Насильственные действия в отношении начальника". Военный прокурор Центрального военного округа Евгений Иванов взял на контроль проверку и расследование дел.

Ранее Лайф сообщал, что в воинской части в посёлке Порошино Свердловской области произошла массовая драка. В столкновении участвовали около 160 военнослужащих-контрактников. По одной из версий, конфликт начался из-за незаправленной кровати.

Сообщалось также о том, что в потасовке было применено холодное оружие и более 10 военных получили ранения, однако позже эту информацию опровергли.