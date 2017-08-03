Лавров и Тиллерсон обсудят отношения РФ и США на форуме АСЕАН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с Рексом Тиллерсоном в Маниле во время форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что политики будут говорить о состоянии отношений между странами и о перспективах взаимодействия. Напомним, форум АСЕАН пройдёт на Филиппинах с 6 по 8 августа.
В ходе телефонного разговора Лавров и Тиллерсон также коснулись вопроса о реакции Совбеза ООН на запуск ракеты КНДР. Он состоялся 28 июля, по данным Пентагона, Пхеньян запустил межконтинентальную ракету, которая пролетела тысячу километров.
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