Лавров и Тиллерсон обсудят отношения РФ и США на форуме АСЕАН

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Лавров и Тиллерсон обсудят отношения РФ и США на форуме АСЕАН

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Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров. Фото:© РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Об этом глава МИД РФ и госсекретарь США условились в ходе сегодняшнего телефонного разговора.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с Рексом Тиллерсоном в Маниле во время форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что политики будут говорить о состоянии отношений между странами и о перспективах взаимодействия. Напомним, форум АСЕАН пройдёт на Филиппинах с 6 по 8 августа.

В ходе телефонного разговора Лавров и Тиллерсон также коснулись вопроса о реакции Совбеза ООН на запуск ракеты КНДР. Он состоялся 28 июля, по данным Пентагона, Пхеньян запустил межконтинентальную ракету, которая пролетела тысячу километров.

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