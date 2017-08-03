Масштабная авария с участием 29 авто парализовала трассу в Германии

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Масштабная авария с участием 29 авто парализовала трассу в Германии

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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и спасательные службы.

Более 29 автомобилей столкнулись на трассе Штутгарт — Мюнхен. Авария оказалась настолько серьёзной, что движение по шоссе было практически полностью парализовано.

В результате в обоих направлениях образовалась многокилометровая пробка. На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, спасатели и бригады медиков.

Что стало причиной случившегося — выясняется, но, по предварительным данным, сегодня в районе ДТП шёл сильный дождь и была очень плохая видимость, что и могло спровоцировать аварию.

К настоящему моменту сообщается о 27 пострадавших, среди которых один — в тяжёлом состоянии.

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