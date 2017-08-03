Семьи погибших в Абхазии россиянок получат по 500 тыс. рублей от властей страны

Всего в результате взрывов на складе с боеприпасами в селе Приморском в Гудаутском районе пострадали 33 гражданина РФ.

Власти Абхазии приняли решение выплатить компенсации в размере полумиллиона рублей семьям погибших при взрыве жительниц Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба президента Рауля Хиджамбы.

Отмечается, что правительство страны также поможет с транспортировкой тел погибших.

В настоящее время туристы, находившиеся в Приморском, размещены в гостиницах. Все они, исключая одну россиянку, решили продолжить отдых в республике.

Напомним, всего в инциденте, произошедшем 2 августа, пострадали 64 человека. По последней информации, в больницах остаётся 16 человек, в том числе трое несовершеннолетних.