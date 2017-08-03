МИД РФ: США скатываются к штампам холодной войны

В ведомстве призвали американских коллег "прекратить шельмование России" на фоне заявлений Майкла Пенса о "российской угрозе".

В российском МИД раскритиковали заявления вице-президента США Майкла Пенса, который во время визита в Черногорию обвинил Россию в подрыве демократии на Западных Балканах. В ведомстве считают, что навязывание балканским странам "деструктивного выбора" между Западом и Россией со стороны американских политиков ведёт к росту напряжённости на европейском континенте и серьёзно дестабилизирует ситуацию в регионе.

— С сожалением приходится констатировать, что Вашингтон всё глубже скатывается к примитивным идеологизированным штампам времён холодной войны, которые полностью оторваны от реальности, — говорится в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

В МИД России напомнили, что именно США и их союзники приложили руку к отторжению Косова от Сербии, создав таким образом ещё один очаг напряжённости в Европе. Кроме того, российская сторона убеждена, что членство Черногории в НАТО было оформлено "под жёстким прессингом Вашингтона". Припомнили дипломаты своим американским коллегам и ситуацию с выборами в Македонии, когда США и Евросоюз привели к власти свою партию.

— Так кто же вмешивается во внутренние дела и применяет силу на Балканах — Москва или Вашингтон? — интересуются дипломаты.