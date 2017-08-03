В Токио произошёл пожар на крупнейшем в мире рыбном рынке

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В Токио произошёл пожар на крупнейшем в мире рыбном рынке

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Рынок Цукидзи является настоящей достопримечательностью города. Возгорание произошло в зоне с кафе и ресторанами.

В Токио загорелся крупнейший в мире рыбный рынок Цукидзи, сообщает Reuters. Возгорание произошло в зоне с кафе и ресторанами, где туристы заказывают местные блюда из только что пойманной рыбы.

По данным СМИ, пламя распространилось на соседние здания. Некоторые издания сообщают о 300 квадратных метрах, охваченных огнём, по данным других — площадь пожара достигла 600 квадратных метров.

Десятки пожарных были брошены на борьбу с огнём. Сообщается также, что так называемый внутренний рынок Цукидзи, на котором ведётся основная торговля, не пострадал.

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