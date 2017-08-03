В Токио произошёл пожар на крупнейшем в мире рыбном рынке

В Токио загорелся крупнейший в мире рыбный рынок Цукидзи, сообщает Reuters. Возгорание произошло в зоне с кафе и ресторанами, где туристы заказывают местные блюда из только что пойманной рыбы.
Video: Fire Strikes Famed Tokyo Fish Market, https://t.co/nDgbbrcimG #FirefighterNation pic.twitter.com/wrSh3LGfXl— Firefighter Nation (@firenation) 3 августа 2017 г.
По данным СМИ, пламя распространилось на соседние здания. Некоторые издания сообщают о 300 квадратных метрах, охваченных огнём, по данным других — площадь пожара достигла 600 квадратных метров.
PHOTOS: Fire breaks out at #Tsukiji fish market in #Tokyo ~ @YahooNews > https://t.co/57O0UCg29s, Toru Hanai/Reuters, Sherry Zheng/AP pic.twitter.com/9ClT8Kzma4— Yahoo News Photos (@yahoophoto) 3 августа 2017 г.
Dozens of firefighters have battled a major blaze at the world's largest fish market in Tokyo. https://t.co/DmImBUwuZU #7News pic.twitter.com/CMLHIPubq9— 7 News Melbourne (@7NewsMelbourne) 3 августа 2017 г.
Десятки пожарных были брошены на борьбу с огнём. Сообщается также, что так называемый внутренний рынок Цукидзи, на котором ведётся основная торговля, не пострадал.
- Популярные
- По времени