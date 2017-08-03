В ДНР россиянин получил 18 лет тюрьмы за подготовку диверсий на стороне ВСУ

Александр Галаган получил наказание за совокупность совершённых преступлений, в числе которых шпионаж, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, изготовление поддельных документов и прочее.

Верховный суд ДНР приговорил диверсанта Александра Галагана к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Министерстве госбезопасности ДНР.

Отмечается, что Галаган — уроженец Львовской области, но является гражданином России. Он приехал в ДНР в 2014 году и уже в январе 2015-го добровольно сдался в плен ВСУ. Спустя девять месяцев сотрудники республиканских спецслужб задержали диверсанта на блокпосту при попытке пересечь государственную границу.

— СБУ провела с ним серьёзную работу. Известно, что кроме всего вышеперечисленного в задачи задержанного входило похищение военнослужащих, — говорится в сообщении Министерства госбезопасности.

Теперь Галагану предстоит провести 18 лет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, накануне в ДНР сообщили о подрыве украинских диверсантов на собственных минах. В результате погибли три украинских военнослужащих.