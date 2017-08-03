Многократный чемпион мира по мотогонкам Анхель Ньето скончался в Испании

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Многократный чемпион мира по мотогонкам Анхель Ньето скончался в Испании

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Мотогонщик Анхель Ньето. Фото: © Twitter/ITV Аngel Nieto

В знак уважения к достижениям спортсмена в его честь был назван один из поворотов гоночной трассы Херес и музей в Мадриде.

Многократный чемпион мира по мотогонкам Анхель Ньето скончался в Испании на 71-м году жизни, пишет Europa Press.

Сообщается, что несколько дней назад бывший спортсмен попал в аварию на квадроцикле, после чего был госпитализирован.

Ньето родился в испанском городе Самора. 13 раз завоёвывал титул чемпиона мира. В знак уважения к достижениям мотогонщика его именем назван один из поворотов гоночной трассы Херес. В 2000 году Международной мотоциклетной федерацией Ньето был признан "легендой" Гран-при.

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