В знак уважения к достижениям спортсмена в его честь был назван один из поворотов гоночной трассы Херес и музей в Мадриде.

Многократный чемпион мира по мотогонкам Анхель Ньето скончался в Испании на 71-м году жизни, пишет Europa Press.

Сообщается, что несколько дней назад бывший спортсмен попал в аварию на квадроцикле, после чего был госпитализирован.

Ньето родился в испанском городе Самора. 13 раз завоёвывал титул чемпиона мира. В знак уважения к достижениям мотогонщика его именем назван один из поворотов гоночной трассы Херес. В 2000 году Международной мотоциклетной федерацией Ньето был признан "легендой" Гран-при.