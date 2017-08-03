В США россиянина отправили в тюрьму за киберпреступления

41-летний Максим Сенах из Великого Новгорода был приговорён к трём годам и 10 месяцам лишения свободы.

Россиянин Максим Сенах приговорён к 46 месяцам (три года и 10 месяцев) тюремного заключения по обвинению в киберпреступлениях, сообщили в Министерстве юстиции США.

— По истечении этого срока он (Максим Сенах. — Прим. ред.) будет депортирован, — также отмечается в сообщении ведомства.

41-летний Максим Сенах из Великого Новгорода обвинён в причастности к распространению вирусной программы Erbury "на десятках тысяч серверов по всему миру с целью сбора миллионов долларов мошенническим образом". Обвинения новгородцу были предъявлены ещё в 2015 году. Он был арестован властями Финляндии и в феврале прошлого года выдан США.

В ходе следствия Сенах признал свою причастность к мошеннической схеме.