В Лас-Вегасе задержан хакер, остановивший распространение вируса WannaCry

О масштабной хакерской атаке с использованием вируса-вымогателя стало известно в середине мая. WannaCry атаковал компании и госструктуры в десятках стран.

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали в Лас-Вегасе 22-летнего британца Маркуса Хатчинса, случайно остановившего распространение WannaCry. Об этом сообщает Sky News.

FBI arrests computer expert who helped to stop the NHS cyberattack pic.twitter.com/2u9kCCyMDu — Sky News (@SkyNews) 3 августа 2017 г.

Отмечается, что Хатчинс был задержан после конференции по кибербезопасности с участием "тысяч хакеров". Подробности уточняются.

Напомним, молодому человеку удалось остановить вирус, работая с компьютера из спальни в родительском доме. На это у Маркуса ушло всего несколько часов. Сам программист говорит, что ему удалось лишь временно приостановить работу вируса.