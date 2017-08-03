В Лас-Вегасе задержан хакер, остановивший распространение вируса WannaCry

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В Лас-Вегасе задержан хакер, остановивший распространение вируса WannaCry

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Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

О масштабной хакерской атаке с использованием вируса-вымогателя стало известно в середине мая. WannaCry атаковал компании и госструктуры в десятках стран.

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали в Лас-Вегасе 22-летнего британца Маркуса Хатчинса, случайно остановившего распространение WannaCry. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что Хатчинс был задержан после конференции по кибербезопасности с участием "тысяч хакеров". Подробности уточняются.

<p>Маркус Хатчинс. Фото: Sky News</p>

Напомним, молодому человеку удалось остановить вирус, работая с компьютера из спальни в родительском доме. На это у Маркуса ушло всего несколько часов. Сам программист говорит, что ему удалось лишь временно приостановить работу вируса.

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