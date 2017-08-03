Белорусский бизнесмен Прокопеня отказался покупать украинскую "дочку" Сбербанка

Причина отзыва заявки состоит в нерелевантных требованиях, выдвинутых НБУ к покупателю.

Белорусский бизнесмен и основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня отозвал из Нацбанка Украины заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка, передаёт ТАСС.

По данным агентства, Прокопеня планировал приобрести 100% акций украинского Сбербанка через белорусский Паритетбанк, государственный пакет акций которого должна была купить VP Capital.

— Очевидно, что приобретение подразделения международного банка является невероятно сложным процессом, требующим большого количества временных ресурсов. Мы по-прежнему считаем, что сегодня покупка бизнеса Сбербанка Украины — это отличная инвестиционная возможность, но мы решили сфокусироваться на других проектах, — приводит ТАСС слова бизнесмена.

Он также добавил, что Паритетбанк останется собственностью государства, а VP Capital решила сконцентрироваться на других инвестициях и проектах, например в области разработки искусственного интеллекта.

Как ранее сообщал Лайф, решение о продаже дочернего предприятия Сбербанк принял после введения на Украине санкций в отношении пяти банков с российским капиталом. В марте стало известно, что "дочка" Сбербанка будет продана латвийскому Norvik Banka (принадлежит Григорию Гусельникову) и белорусской частной компании (подконтрольная Саиду Гуцериеву). Однако позже НБУ отказал российским бизнесменам в приобретении.