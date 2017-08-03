Посольство предупредило россиян об участившихся нападениях с кислотой в Лондоне

Преступники обливают жертву едким веществом. Только в этом году уже было почти 150 таких атак.

Посольство РФ в Великобритании сообщает об участившихся случаях нападения с использованием кислоты в королевстве. Граждан России, посещающих столицу Туманного Альбиона, призывают проявлять бдительность в местах массового скопления людей.

— Призываем российских граждан быть крайне осторожными в британских городах и в особенности в Лондоне, не ходить в непосредственной близости от проезжей части, не подходить к незнакомым машинам, сторониться близко подъезжающих людей на мопедах и мотоциклах, быть осмотрительными на улицах при пеших прогулках, — говорится в обращении посольства.

По данным российских дипломатов, в прошлом году в Лондоне было зафиксировано 455 случаев, когда людей обливали кислотой. Это в два раза больше, чем за последние шесть лет. Более чем в трети случаев преступников так и не нашли. В этом году уже зафиксировано 144 нападения.

Жертвы получают сильные ожоги. Преступления совершаются на окраине городов, но бывают случаи и в туристических местах.