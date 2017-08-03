Американка получила 2,5 года тюрьмы за доведение своего парня до самоубийства

Суд штата Массачусетс вынес приговор 20-летней Мишель Картер, которая с помощью СМС довела своего парня до самоубийства. Сторона обвинения просила отправить девушку за решётку на 7–12 лет, однако судья благосклонно отнёсся к обвиняемой и приговорил её всего к двум с половиной годам.

https://life.ru/t/%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C/1014415/20-lietniuiu_dievushku_obvinili_v_ubiistvie_svoiegho_parnia_s_pomoshchiu_sms

Ранее Лайф рассказывал, как Мишель отправляла своему бойфренду Конраду Рою сообщения, подталкивая его к суициду. В последний момент юноша передумал сводить счёты с жизнью, но девушка написала ему, чтобы он шёл до конца, и пообещала уладить все проблемы с его родными.