Столтенберг: НАТО должно сдерживать нервозность в отношениях с Россией

По словам генсека альянса, "наращивание российского военного присутствия" является основанием для укрепления коллективной обороны НАТО.

НАТО не хочет "холодной войны" с Россией и надеется на диалог с Москвой, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN.

— Мы не хотим новой "холодной войны" с Россией, мы не хотим конфронтации с Россией, поэтому мы действуем сбалансированно и пропорционально. Мы продолжаем искать диалог с Россией, так как это наш крупнейший сосед. Мы должны пытаться сдерживать нервозность, — сказал Столтенберг.

По его словам, отношения России и НАТО значительно ухудшились из-за воссоединения Крыма и РФ в 2014 году и "продолжающихся дестабилизирующих действий на востоке Украины". При этом, как отметил генсек альянса, НАТО стремится к "двухвекторному подходу к России: обороне и диалогу".