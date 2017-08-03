Вице-президента Эквадора заподозрили в коррупции и лишили всех полномочий

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Вице-президента Эквадора заподозрили в коррупции и лишили всех полномочий

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Вице-президент Эквадора Хорхе Глас. Фото: © Twitter/Jorge Glas

Ранее он обвинил главу государства Ленина Морено в предательстве правящей партии.

Президент Эквадора Ленин Морено подписал указ, который лишил всех полномочий вице-президента страны Хорхе Гласа. Как сообщает агентство Associated Press, второе лицо государства подозревают в совершении коррупционных преступлений.

Как уточняет Bloomberg, чуть ранее Глас обвинил Морено в предательстве правящей партии, поскольку тот якобы нарушил данные предвыборные обещания и отказался от экономической политики своего предшественника Рафаэля Корреа.

Избиратели, однако, демонстрируют поддержку действующему главе государства — рейтинг его одобрения в середине июля вырос почти на 20 процентных пунктов по сравнению с днём выборов.

У Конгресса Эквадора есть полномочия отправить Морено или Гласа в отставку, однако законодатели не набирают необходимых двух третей голосов для начала процедуры импичмента. Сам же Морено по закону не мог отстранить своего идеологического противника, однако лишить его полномочий — вполне, что он и сделал, подписав указ.

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