Вице-президента Эквадора заподозрили в коррупции и лишили всех полномочий

Президент Эквадора Ленин Морено подписал указ, который лишил всех полномочий вице-президента страны Хорхе Гласа. Как сообщает агентство Associated Press, второе лицо государства подозревают в совершении коррупционных преступлений.
DECRETO | @Lenin Moreno firma decreto que retira todas las funciones asignadas al Vicepresidente @JorgeGlas https://t.co/Qzu43JZtax pic.twitter.com/OWCRW1QRRF— Presidencia ECU (@Presidencia_Ec) 3 августа 2017 г.
Как уточняет Bloomberg, чуть ранее Глас обвинил Морено в предательстве правящей партии, поскольку тот якобы нарушил данные предвыборные обещания и отказался от экономической политики своего предшественника Рафаэля Корреа.
Избиратели, однако, демонстрируют поддержку действующему главе государства — рейтинг его одобрения в середине июля вырос почти на 20 процентных пунктов по сравнению с днём выборов.
У Конгресса Эквадора есть полномочия отправить Морено или Гласа в отставку, однако законодатели не набирают необходимых двух третей голосов для начала процедуры импичмента. Сам же Морено по закону не мог отстранить своего идеологического противника, однако лишить его полномочий — вполне, что он и сделал, подписав указ.
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