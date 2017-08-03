Это решение может быть принято по итогам встречи представителей стран региона в Лиме 8 августа.

Перу может разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой в знак протеста против выборов в Конституционную ассамблею. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Перу Рикардо Луна.

По его словам, такое решение может быть принято по итогам встречи стран региона 8 августа, где будет рассматриваться ситуация в Венесуэле.

— Нет, мы не никак не исключаем [возможности разрыва отношений], любые действия обсуждаются, мы посмотрим на настрой стран на этой встрече и в зависимости от этого решим, какие вещи сможем сделать совместно. Но это никак не обуславливает односторонние действия [Перу], которые будут приняты в определённый момент, — приводит The Star слова министра.

Как сообщал Лайф, выборы в национальное учредительное собрание Венесуэлы состоялись 30 июля. Согласно последним официальным данным, явка на выборы составила 41,5%. По информации властей, за то, чтобы наделить правящую партию практически неограниченными полномочиями, проголосовали более восьми миллионов жителей страны.

В этот же день в стране прошла очередная волна митингов, участники которых выступили против действий президента Николаса Мадуро.