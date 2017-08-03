Госдеп заявил о необходимости "искать области сотрудничества" для России и США

По мнению представителей ведомства, надежда на улучшение отношений между двумя странами всё ещё жива.

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт заявила о том, что вводимые санкции не означают конца отношениям между Москвой и Вашингтоном, а двум странам просто нужно найти области для взаимодействия и сотрудничества.

— Мы две ядерные сверхдержавы. Необходимо искать области для совместной работы. Перемирие на юго-западе Сирии соблюдается уже почти месяц, и это пример хорошего сотрудничества США и России, — сказала Науэрт.

Представитель Госдепа признала, что в целом отношения между двумя странами находятся на низком уровне, но добавила, что "всегда есть надежда на улучшение ситуации". Комментировать заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева, что вводимые Вашингтоном санкции означают начало торговой войны, Науэрт не стала.

— Представители многих стран выступают с провокационными заявлениями и имеют на это право, но я отвечать не собираюсь, — подчеркнула она.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев на своей странице в "Фейсбуке" отметил, что подписание президентом США нового санкционного закона означает, что надеждам на улучшение отношений с администрацией Трампа пришёл конец.