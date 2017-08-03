Поле стадиона "Санкт-Петербург" заменят осенью

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Поле стадиона "Санкт-Петербург" заменят осенью

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Укладка газона на стадионе "Санкт-Петербург". Фото: © РИА Новости/Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В следующем году петербургская арена примет несколько матчей чемпионата мира по футболу.

Осенью этого года на стадионе "Санкт-Петербург" будет заменено поле. Об этом журналистам сообщил президент ФК "Зенит" Сергей Фурсенко.

— Есть дополнительные затраты, но, я думаю, мы справимся с этой задачей. Думаю, поменяем, когда оно [поле] придёт в негодность. В перерыве на сборные мы его поменяем. Думаю, оно в сентябре оно ещё отстоит прекрасно, — заявил Фурсенко.

Напомним, строительство стадиона "Санкт-Петербург" началось в 2007 году. Он стал одним из самых дорогих футбольных стадионов в мире. В 2017 году "Санкт-Петербург" принимал матчи Кубка конфедераций, а в 2018 году на нём пройдут игры чемпионата мира по футболу.

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