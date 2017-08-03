В индонезийском аэропорту два пассажирских самолёта столкнулись крыльями

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В индонезийском аэропорту два пассажирских самолёта столкнулись крыльями

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По данным СМИ, в момент аварии в обоих лайнерах находилось около двухсот пассажиров.

В индонезийском аэропорту Куала-Наму два самолёта получили серьёзные повреждения, столкнувшись крыльями.

Как сообщает британское издание Express, инцидент произошёл в тот момент, когда "боинг" авиакомпании Lion Air уже приземлился, а лайнер Wings Air только готовился к взлёту. В общей сложности в обоих самолётах было около двухсот пассажиров.

Министр транспорта Индонезии Буди Каря Сумади приказал провести расследование и призвал пилотов быть более внимательными и осторожными.

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