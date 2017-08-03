В индонезийском аэропорту два пассажирских самолёта столкнулись крыльями

По данным СМИ, в момент аварии в обоих лайнерах находилось около двухсот пассажиров.

В индонезийском аэропорту Куала-Наму два самолёта получили серьёзные повреждения, столкнувшись крыльями.

Ground collision on runway, between Lion Air B739 PK-LJZ & Wings Air ATR72-500 PK-WFF at Kualanamu (KNO) (3/8/2017) pic.twitter.com/vU6rmKiQFy — Aviatren (@aviatren) 3 августа 2017 г.

Как сообщает британское издание Express, инцидент произошёл в тот момент, когда "боинг" авиакомпании Lion Air уже приземлился, а лайнер Wings Air только готовился к взлёту. В общей сложности в обоих самолётах было около двухсот пассажиров.

Министр транспорта Индонезии Буди Каря Сумади приказал провести расследование и призвал пилотов быть более внимательными и осторожными.