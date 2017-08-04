NASA опубликовало детальный снимок Малого красного пятна Юпитера

Диаметр антициклонического шторма, по оценкам учёных, составляет около шести тысяч километров.

Через несколько недель после публикации снимков Большого красного пятна Юпитера американское аэрокосмическое агентство (NASA) представило детальный снимок и ещё одного гигантского шторма, бушующего на самой большой планете Солнечной системы, — так называемого NN-LRS-1 (North North Temperate Little Red Spot 1), известного также как Малое красное пятно.

Учёные ведут наблюдение за этим атмосферным вихрем с 1993 года, но при этом не исключают, что сам антициклонический шторм может быть гораздо старше. Диаметр Малого красного пятна составляет примерно шесть тысяч километров, что делает его третьим по величине штормом Юпитера.

Цвет NN-LRS-1 время от времени меняется от красного до почти белого, но полученные автоматической межпланетной станцией Juno снимки показывают, что в его центре, где скорость ветра максимальна, по-прежнему можно увидеть бледно-красное ядро.

Опубликованный снимок был сделан 10 июля этого года, а его обработкой занимались гражданские учёные Геральд Эйхштадт и Шон Доран. Изображение повёрнуто так, что вершина на самом деле является экваториальной областью Юпитера, а нижняя часть фотографии с Малым красным пятном — северным полюсом планеты.