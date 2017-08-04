Житель Техаса пытался незаконно экспортировать в Россию электронные компоненты

Теперь обвиняемому грозит до пяти лет тюремного заключения и до $250 тысяч штрафа.

Житель американского города Плано (штат Техас) Питер Зуккарелли признал себя виновным в попытке экспортировать в Россию и Китай электронику двойного назначения. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

— Зуккарелли признал себя виновным в сговоре с целью осуществления контрабанды и незаконного экспорта из США радиационно-стойких интегральных схем для использования в космических программах Китая и России, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2015–2016 годах обвиняемый получил заказ на $1,5 млн от неустановленных лиц. Зуккарелли стал посредником между законными поставщиками в США и людьми, которые перепродавали продукцию в Россию и Китай.

Дата объявления приговора пока не назначена.