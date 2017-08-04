Жилой небоскрёб горит в Дубае

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и пожарные службы.

Небоскрёб The Marina Torch, также известный как Дубайский Факел, загорелся в районе Марина в Дубае.

Penthouse / roof level now pretty engulfed. Apparently 5th tallest residential building in the world pic.twitter.com/nsEJV1J7rZ — John O'Nolan @ (@JohnONolan) 3 августа 2017 г.

По словам очевидцев, огонь с бешеной скоростью распространяется по этажам здания. В течение нескольких минут пламя охватило одну сторону 86-этажного небоскрёба.

На месте работают полицейские. Находящиеся внутри здания люди были эвакуированы. По данным местных СМИ, пострадавших в результате пожара нет.

Отметим, что по состоянию на 2015 год Marina Torch является десятым по высоте зданием Дубая и 52-м в мире. В 2011–2012 годах небоскрёб считался самым высоким жилым зданием мира. Имеет три подземных и 79 надземных этажей.