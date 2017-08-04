Жилой небоскрёб горит в Дубае

Небоскрёб The Marina Torch, также известный как Дубайский Факел, загорелся в районе Марина в Дубае.
#torchtower #dubai hope everybody in the building got out safely pic.twitter.com/mIqJ3pK1Mf— Hilda (@dhuyanik) 3 августа 2017 г.
Penthouse / roof level now pretty engulfed. Apparently 5th tallest residential building in the world pic.twitter.com/nsEJV1J7rZ— John O'Nolan @ (@JohnONolan) 3 августа 2017 г.
Hope everyone gets out and not inside sleeping! #torchtower #Dubai full of expats pic.twitter.com/oDToyH6BBc— Arf (@arfojack) 3 августа 2017 г.
По словам очевидцев, огонь с бешеной скоростью распространяется по этажам здания. В течение нескольких минут пламя охватило одну сторону 86-этажного небоскрёба.
На месте работают полицейские. Находящиеся внутри здания люди были эвакуированы. По данным местных СМИ, пострадавших в результате пожара нет.
Отметим, что по состоянию на 2015 год Marina Torch является десятым по высоте зданием Дубая и 52-м в мире. В 2011–2012 годах небоскрёб считался самым высоким жилым зданием мира. Имеет три подземных и 79 надземных этажей.
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