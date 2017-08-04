Жилой небоскрёб горит в Дубае

Читайте также

Жилой небоскрёб горит в Дубае

316

Горящий небоскрёб в Дубае. Фото: © Twitter/Francois Grz

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и пожарные службы.

Небоскрёб The Marina Torch, также известный как Дубайский Факел, загорелся в районе Марина в Дубае.

По словам очевидцев, огонь с бешеной скоростью распространяется по этажам здания. В течение нескольких минут пламя охватило одну сторону 86-этажного небоскрёба.

На месте работают полицейские. Находящиеся внутри здания люди были эвакуированы. По данным местных СМИ, пострадавших в результате пожара нет.

Отметим, что по состоянию на 2015 год Marina Torch является десятым по высоте зданием Дубая и 52-м в мире. В 2011–2012 годах небоскрёб считался самым высоким жилым зданием мира. Имеет три подземных и 79 надземных этажей.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!