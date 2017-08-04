Семья из четырёх человек погибла в ДТП в Карелии

Автомобиль ЗАЗ "Шанс" столкнулся с автопоездом "Скания" на 748-м километре трассы Сегежа — Кола в Сегежском районе около четырёх часов дня. В результате ДТП погибла семья из четырёх человек, ехавшая в легковом автомобиле, среди которых были двое детей: девочка двух лет и 14-летний подросток.

Как стало известно Лайфу, семья возвращалась с дачи из посёлка Кочкома в Сенеж. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель "Шанса" не справился с управлением и влетел в большегруз.

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.