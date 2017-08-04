Полпред президента воспротивился назначению племянницы Рогозина главой нацпарка

По его мнению, у родственницы вице-премьера нет ни подходящего образования, ни соответствующего опыта работы.

Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов выступил против назначения племянницы вице-премьера Дмитрия Рогозина Дарьи Филипповой директором национального парка Сочи. Письмо с соответствующей просьбой он направил министру природных ресурсов Сергею Донскому.

По словам Устинова, полученное Филипповой образование по специальности "Журналистика", а также отсутствие опыта работы в сфере охраны природы делает нецелесообразным такое назначение. Кроме того, у родственницы Рогозина, судя по опубликованным данным, не всё в порядке с трудовой дисциплиной.

— За последние пять лет сменила более пяти мест работы, с периодичностью от полутора лет до одного месяца. В течение последних полутора лет допустила около сорока административных правонарушений, — утверждается в письме, опубликованном "Новой газетой".

В пресс-службе Министерства природы подтвердили факт получения письма, однако заверили, что не планировали назначать Филиппову на должность главы Сочинского национального парка.