Шон Спайсер не будет участвовать в "Танцах со звёздами"

Тем не менее бывшему пресс-секретарю Белого дома такая возможность "немного льстила", пишет TMZ.

Бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер не примет участия в шоу Dancing with the Stars ("Танцы со звёздами"), выходящем на телеканале ABC. Об этом портал TMZ сообщает со ссылкой на источники.

По их данным, Спайсер не является хорошим танцором и, скорее всего, на участие в телепередаче у него совсем не будет времени.

Напомним, уйдя с поста пресс-секретаря, Шон Спайсер активно занялся поиском работы. По данным СМИ, 45-летний Спайсер уже встретился с руководством ведущих американских телеканалов: ABC, NBC, CBS и Fox News. Кроме того, с безработным связывались и организаторы "Танцев со звёздами", но в каком качестве — ведущим, судьёй или участником, — они хотят видеть Спайсера, не уточнялось.